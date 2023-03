'Dit is het loon waarmee Bayern München Tuchel wist te overtuigen'

Bayern München draaide een goed seizoen in de Bundesliga, maar toch besliste de Duitse club om Julian Nagelsmann te ontslaan.

Het was een onverwachte beslissing, maar Bayern München heeft trainer Julian Nagelsmann vorige week ontslagen. Met Thomas Tuchel stelde het al meteen een nieuwe hoofdtrainer aan.

Zo komt hij zes maanden na zijn ontslag al weer aan zet. En er zijn nog prijzen te pakken. In de Bundesliga staat Bayern één punt achter op Dortmund, terwijl de club ook nog de kwartfinale van de Champions League speelt.

Volgens BILD heeft Bayern München Tuchel een loon tussen 10 en 12 miljoen euro op jaarbasis aangeboden om hem te overhalen trainer te worden. Tuchel had het voorstel niet verwacht, zeker niet om nu al over te nemen.

Zaterdag debuteert Tuchel uitgerekend in eigen huis tegen leider en ex-ploeg Borussia Dortmund zijn nieuwe avontuur in de Bundesliga. Zo kan hij meteen weer de leiding in de rangschikking overnemen.