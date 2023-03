Vader van toptalent haalt keihard uit naar Barcelona en sluit zelfs overgang naar Real niet uit: "Hij moet er weg"

Barcelona dreigt één van zijn grote talenten te verliezen. Dat zegt Bori Fati, de vader van Ansu Fati. Hij is het er absoluut niet mee eens hoe zijn zoon behandeld wordt. De aanvaller is terug na een zware blessure, maar krijgt amper speeltijd.

In een interview bij het Spaanse radioprogramma El Partidazo de COPE haalde Bori vernietigend uit naar Barcelona. "Het zit me dwars hoe ze met hem omgaan", zei hij. "Ze geven hem één, twee of drie minuten in slotfases. Ik ben heel teleurgesteld, Ansu verdient veel meer."

"Ik heb Ansu gezegd dat een nieuwe uitdaging beter voor hem is, maar hij is het niet met me eens. Hij wil blijven en slagen bij Barça." Zelfs een overgang naar Real Madrid sloot Bori Fati niet uit. "Het leven neemt veel wendingen en je weet nooit wat er gebeurt."

Vooral trainer Xavi is de gebeten hond op de vraag waarom hij niet speelt. "Vraag maar aan Xavi. Ik heb daar ook geen antwoord op en hij als coach zal zijn redenen hebben. Misschien vindt hij dat hij dingen als verdedigen mist en dat begrijp ik.”