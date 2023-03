Barça gaat in tegenaanval na uitlekken corruptieschandaal: 'Catalaanse grootmacht schopt wild om zich heen en dreigt meteen met waanzinnige schadeclaim'

Er hangt FC Barcelona heel wat boven het hoofd in het corruptie-onderzoek rond José Maria Negreira. De Catalaanse grootmacht is echter niet van plan om zich te laten doen.

De feiten tot op de dag van vandaag? FC Barcelona betaalde gedurende twintig jaar miljoenen euro’s aan José Maria Negreira. Volgens de Catalanen ging het om scheidsrechterlijk advies. Enig probleem: Negreira stond aan het hoofd van het Spaanse scheidsrechterskorps én was verantwoordelijk voor de aanwijzingen.

De Spaanse voetbalbond én UEFA openden al een onderzoek. Barça dreigt enkele titels te moeten inleveren en zelfs (voor een seizoen?) uitgesloten te worden van Europees voetbal. In de eerste strijd heeft Barça alle vertrouwen in de goede afloop, maar op Europees vlak breekt het angstzweet hen al uit.

Schadeclaim

Volgens El Mundo Deportivo zit er al een schadeclaim van maar liefst honderd miljoen euro in de mailbox van UEFA. Dat is volgens Barça de inkomsten die worden misgelopen bij uitsluiting van de Champions League. De boodschap is simpel: de Europese voetbalbond denkt best nog eens na vooraleer er stappen worden ondernomen.