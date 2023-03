Binnenkort opnieuw aan de slag in de Jupiler Pro League? Voormalige coach van Cercle Brugge en Lokeren wordt ontslagen... na 7-0-overwinning

Arnar Vidarsson is niet langer de bondscoach van IJsland. De voormalige coach van Sporting Lokeren en Cercle Brugge kan dus opgepikt worden voor een nieuwe uitdaging.

Extra opvallend: zijn laatste wedstrijd was een 7-0-overwinning tegen Liechtenstein. Al leek de EK-kwalificatie na een eerdere nederlaag tegen Bosnië-Herzegovina niet meteen dichtbij.

Vidarsson is sinds eind 2020 - daarvoor was hij aan de slag als oefenmeester van de U23 - bondscoach van IJsland. Daarvoor was hij aan de slag bij onder meer Sporting Lokeren en Cercle Brugge.