L'Equipe komt met héél heet transfernieuws: 'Al-Hilal blaast alle Europese topclubs weg met monsterbod voor PSG-ster'

Al-Hilal SFC wil Sergio Ramos naar Saoedi-Arabië halen. De Spanjaard beschikt over een aflopend contract bij PSG en... aan deze loonvoorwaarden kunnen zelfs de Parijzenaren niet tippen.

L’Equipe komt met het nieuws op de proppen. Al-Hilal SFC wil Sergio Ramos transfervrij naar Saoedi-Arabië halen. Het openingsbod (!) is al gecommuniceerd: de Spanjaard kan er dertig miljoen euro per seizoen gaan verdienen.

Maar dat is niet alles. Volgens de Franse sportkrant is Al-Hilal bereid om tot vijftig miljoen euro per seizoen te gaan. Ter vergelijking: de verdediger verdient vandaag net geen tien miljoen euro in de Franse hoofdstad.