Challenger Pro League: Mbokani toont nog eens zijn klasse in Anderlecht en houdt SK Beveren in titelstrijd

SK Beveren is in de stand weer naast RWDM gekomen met een overtuigende overwinning tegen RSCA Futures. In de degradatiestrijd heeft Dender een goede zaak gedaan.

Bij de RSCA Futures speelde Hannes Delcroix voor het eerst weer na zijn knieblessure. Voor SK Beveren was de opdracht duidelijk als het in de running wou blijven voor een terugkeer naar eerste klasse: winnen. Ex-Anderlecht-spits Dieumerci Mbokani toonde nog eens zijn klasse met een assist voor Nsimba na een halfuur, vijf minuten voor rust verdubbelde Mbokani de score. In de tweede helft haalde SK Beveren de voet wat van het gaspedaal, maar vijf minuten voor tijd maakte Barry nog de 0-3 en Ribeiro maakte in minuut 90 nog de 0-4. Beveren komt dus weer naast RWDM in de stand blijft kans maken op een terugkeer naar 1A. 📸 // #ANDSKB 🟡🔵 [0-2] pic.twitter.com/Tqpr9bC6Fu — SK Beveren (@SKBeveren) March 31, 2023 Welkom terug, Hannes. 💜 #ANDSKB pic.twitter.com/Mcob6PFbyL — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) March 31, 2023 In de strijd om de degradatie heeft Dender thuis met 1-0 gewonnen van Jong Genk na een penaltygoal van Cukur in de 70ste minuut. Dender wordt zo iets steviger derde, de kloof met de laatste plaats is al 11 punten.