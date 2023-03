Rode Duivel ook bij club in nauwe schoentjes: "Fans hebben totaal geen band met hem"

Er waren vier Rode Duivels die geen speelminuten kregen van Domenico Tedesco in de voorbije twee interlands. Eén daarvan was Thomas Meunier, jarenlang de vaste waarde op rechts. De 31-jarige Meunier zit echter ook bij zijn club in een lastig parket.

Na het WK kreeg Meunier nog maar 19 minuten bij Borussia Dortmund. Marius Wolf is de vaste waarde op rechts en met Julian Ryerson werd er nog een rechtsback aangetrokken. "Volgens mij is er geen kans meer dat Meunier plots weer basisspeler wordt. Naar alle waarschijnlijkheid is hij bezig aan zijn laatste maanden bij de club", zegt Jörg Weiler, Dortmund-watcher voor Bild, in Het Nieuwsblad. Meer nog, het is een aflopend verhaal meent Jörg. "Bij Dortmund maakte hij de laatste tijd te veel fouten. Hij gaf ook de indruk niet altijd even gefocust te zijn op het veld. De fans zullen het niet erg vinden als hij vertrekt. Ze hebben eigenlijk totaal geen band met Meunier."





