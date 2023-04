🎥 Loïs Openda is de matchwinnaar tegen de Belgen van Rennes en bereikt een nieuwe mijlpaal

Loïs Openda heeft opnieuw gescoord voor Lens. Daarmee was hij de matchwinnaar in en tegen Rennes.

Na een half uur kwam Lens op voorsprong. Florian Sotoca schilderde een voorzet op het hoofd van Loïs Openda: 0-1. Daar bleef het bij en zo pakte Lens een nieuwe overwinning. Het komt ook naast Marseille op een 2e plaats te staan. Ze staan op 6 punten van PSG. Rennes blijft 5e in de Ligue 1 en staat op 16 punten van PSG.

Het was overigens de 15e goal voor Openda in de Ligue 1 dit seizoen. Daarmee komt hij alleen 2e in de topschutterslijst te staan. Enkel Kylian Mbappé telt meer goals: 17.

Bij Rennes stond Arthur Theate in de basis. Na een uur was er een klein opstootje met Openda. Jérémy Doku mocht een kwartier voor tijd invallen bij Rennes. Hij kon het tij niet doen keren, maar stond na weken blessureleed eindelijk opnieuw op het veld.