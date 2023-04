BREAKING: Aan de helletocht van Chelsea komt geen einde

Chelsea maakt een verschrikkelijk slecht seizoen door en daar is weer een slachtoffer gevallen. Dit na amper 7 maanden.

Chelsea maakte zondagavond bekend dat Graham Potter is ontslagen bij de Londense club. Dit mede door het 0-2 verlies tegen Aston Villa van afgelopen zaterdag. Chelsea staat momenteel 11de in de Premier League. Al is het verschil met de nummer 6, Brighton, amper vijf punten. Dit is de laatste plek die recht geeft op Europees voetbal.

Ironisch genoeg is het juist Graham Potter die eind september de overstap maakte van Brighton naar Chelsea. Hij had nog een contract bij de Londense club tot medio 2027 dus Chelsea zal diep in de buidel moeten tasten.

Een opvolger bij voor Potter zou eerstdaags worden voorgesteld.