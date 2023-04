'Manchester United wil spits behouden, maar heeft ook interesse in een stevige concurrent'

Manchester United is al volop bezig met het volgende seizoen. Naast Harry Kane wil het nu Wout Weghorst langer aan zich houden.

Sinds deze winter speelt Wout Weghorst voor Manchester United. Ze huren hem van Burnley, terwijl hij daarvoor aan Besiktas werd uitgeleend.

Het lijkt erop dat Weghorst langer in Manchester zal blijven, want trainer Erik ten Hag is heel tevreden over de Nederlandse spits en vindt dat hij goed in het systeem past. Dat meldde De Telegraaf.

Weghorst is nu belangrijk voor Man U, maar het is, bij een verlengd verblijf, niet zeker of dat volgend seizoen ook nog zo zal zijn. Het is al enkele weken bekend dat Man U interesse heeft om Harry Kane binnen te halen. Tottenham zou 113 miljoen euro vragen.