MLS: Vanzeir begint meer speeltijd te krijgen bij New York, scoreloos gelijkspel voor Benteke

Nog steeds geen basisplek, maar wel 45 minuten voor Dante Vanzeir bij de New York Red Bulls. Christian Benteke speelde de hele wedstrijd voor DC United.

De New York Red Bulls, met Dante Vanzeir, hebben gisteren op de zesde speeldag van de MLS met 1-0 verloren op bezoek bij Atlanta United. De voormalige Unionspeler moet nog steeds wachten op een basisplaats bij zijn nieuwe ploeg. Gisteren speelde Vanzeir wel voor het eerst sinds zijn aankomst in de Verenigde Staten 45 minuten in een officiële wedstrijd. New York staat 12e in de Eastern Conference met 6 punten. Atlanta staat tweede met 13 punten.

Onze andere landgenoot in de VS, Christian Benteke, kent een veel betere start van het seizoen. Intussen heeft hij al drie doelpunten kunnen maken voor DC United. Dit weekend echter geen nieuw doelpunt voor Benteke, want het scorebord bleef steken op 0-0 tegen Chicago Fire. DC United staat op de 13e plaats met 5 punten, Chicago heeft één puntje meer.