Mourinho legt eigen aanhang het zwijgen op: "Raak niet aan mijn vrienden!"

Mourinho had Stankovic als speler nog onder zijn hoede en beschouwt hem als een vriend. Toen het hem te bar werd, stapte hij uit zijn dug out en liet met duidelijke gebaren weten dat de fans moesten zwijgen over Stankovic.

“Je hoeft me niet te bedanken, ik deed het voor een geweldige man en vriend. Ik ben vele malen en op verschillende manieren beledigd in de stadions van deze wereld."

"Ik heb een muur om me heen gebouwd ter bescherming en ik weet zeker dat Deki hetzelfde deed. Hij is een grote man, maar hij heeft kinderen en een gezin. Onze fans zijn fantastisch, maar raak niet aan mijn vrienden!"

Jose Mourinho ordering Roma's fans to stop racist chants against Sampdoria manager Dejan Stankovic.



He said afterwards: "I did it for a great man and a great friend. He has kids and a family. Our fans are great but my friends aren't being touched."pic.twitter.com/q6hfGLzccs