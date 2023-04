'Rode Duivel overal aan de kant gezet, maar nu in belangstelling van ... Barcelona'

Zowel bij zijn club als bij de Rode Duivels gaat het moeilijk voor een ervaren Belg. Maar er is nu wel een mogelijke oplossing op komst.

Er waren vier Rode Duivels die geen speelminuten kregen van Domenico Tedesco in de voorbije twee interlands.

Eén daarvan was Thomas Meunier, jarenlang de vaste waarde op rechts. De 31-jarige Meunier zit echter ook bij zijn club in een lastig parket.

Maar ondanks heel weinig speelminuten bij Borussia Dortmund, maakt hij nu toch kans op een prachtige transfer.

De 31-jarige rechterflankspeler zou volgens SPORT wel liefst vijftien miljoen euro moeten opleveren voor de Borussen.

15 miljoen euro

De kans dat ze in Catalonië dat bedrag willen neertellen is eerder klein. Maar het kan wel het begin zijn van een onderhandeling.

Mogelijk de komende weken of maanden meer nieuws over de hele zaak. Meunier heeft nog een cotnract tot juni 2024 in Dortmund.