Messi heeft er genoeg van en heeft ingrijpende beslissing genomen

PSG-supporters zijn een speciaal ras. Ze hebben één van de beste - mogelijk de beste - voetballer ooit in hun rangen, maar ze fluiten hem op regelmatige basis uit. Lionel Messi heeft er dan ook genoeg van.

Als je zo weinig appreciatie krijgt van de supporters is het niet verwonderlijk dat het op een gegeven moment op is. Zeker als je contract afloopt en je dus moet onderhandelen over een nieuwe verbintenis.

De PSG-eigenaren willen hem graag houden, maar Messi zelf heeft zijn beslissing al genomen, schrijft L'Equipe. Hij zal niet verlengen, zeker nu ze hem bij Barcelona terug zouden willen. De kans dat hij daar zijn carrière zal afsluiten wordt dan toch met de dag groter.