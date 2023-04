🎥 Carrière van Orel Mangala zit nu helemaal in de lift: glansprestatie met Rode Duivels in Duitsland krijgt bevestiging

Orel Mangala leverde als suprise du chef een glansprestatie bij de Rode Duivels in en tegen Duitsland. Het zou wel eens kunnen dat de middenvelder helemaal gelanceerd is.

De 25-jarige Mangala heeft ook zelf een verleden in Duitsland. Nadat het niet lukte om door te breken bij Stuttgart en Hamburg, probeert hij het nu in Engeland bij Nottingham Forest. Bij zijn huidige club heeft hij alvast laten zien dat die sterke prestatie bij de Rode Duivels hem qua vertrouwen geen windeieren heeft gelegd.

Mangala tracht bij Forest naast zijn mannetje te staan op het middenveld ook offensief zijn steentje bij te dragen. Op het veld van Leeds koos de international goed positie aan de rand van het strafschopgebied bij een aanval van de bezoekers. Emmanuel Dennis (ex-Club) zag hem staan en Mangala schoot knap in de rechterbenedenhoek.

Mangala mocht felicitaties in ontvangst nemen, het was zijn eerste doelpunt in de Premier League. Voor zijn ploeg betekende het de voorsprong in een belangrijke degradatieclash, maar Leeds zette orde op zaken en zegevierde nog met 2-1.