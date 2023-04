Karim Benzema zet FC Barcelona terug met de voeten op de grond

De kans dat Real Madrid de titel pakt in Spanje is klein, maar woensdagavond hebben ze wel grote concurrent Barcelona pijn gedaan.

De terugwedstrijd in de halve finale van de Copa del Rey tussen FC Barcelona en Real Madrid werd het een 'one man show' van Karim Benzema. De Franse aanvaller zorgde er in zijn eentje voor dat Real Madrid in de finale staat. Want Barcelona kon de 0-1 winst uit de heenwedstrijd niet vasthouden.

In het begin van de wedstrijd waren de fans van Barcelona nog vol goede moed. Ze moedigden luidkeels hun spelers aan en één iemand in het bijzonder. Dat kan u HIER lezen.

Dan was het moment van Karim Benzema aangebroken. De aanvaller van Real Madrid opende zijn rekening met een assist op Vinicius Junior die vlak voor rust de bezoekers op voorsprong bracht. In de tweede helft was het aan Benzema om de voorsprong uit te diepen.

Op aangeven van Modric stond het 0-2 na 50 minuten en leek het een onmogelijke opdracht te worden voor Barcelona. Benzema was nog niet klaar want amper 8 minuten later kon hij vanop de stip de 0-3 op het bord plaatsen. Zijn kunststukje was nog niet gedaan want in de 80ste minuut mocht hij zijn zuivere hattrick voltooien.