🎥 Fans van FC Barcelona schreeuwen maar één naam

De fans van FC Barcelona moedigen niet alleen hun ploeg aan tegen Real Madrid. Ze schreeuwen ook gewoon voor één man die bij hen diep in het hart zit.

Volgens de Franse media is de kans zeer klein dat Lionel Messi zijn aflopend contract bij PSG gaat verlengen. Dit zorgt ervoor dat de geruchtenmolen weer op gang is gebracht. Hij kan naar Al-Hilal, maar zou de voorkeur eraan geven om in Europa te blijven.

De supporters van FC Barcelona lieten tijdens het Copa del Rey-duel met Real Madrid duidelijk merken dat de deur nog steeds wagenwijd openstaat voor de wereldkampioen. In de tiende minuut zongen de bijna honderdduizend fans in Camp Nou de voormalige nummer 10 massaal toe: 'Meeeessi, Meeeessi, Meeeessi', klonkt het, net als vroeger, toen de Argentijn nog in Barcelona speelde.