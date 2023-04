'Absolute megalomanie: waanzinnig bod ligt op tafel om Lionel Messi naar opvallende bestemming te loodsen'

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Het zou de komende weken en maanden nog wel eens héél erg spannend kunnen worden.

Lionel Messi lijkt niet meteen te gaan bijtekenen bij PSG en dus wenkt een zomertransfer voor De Vlo. En dan zijn er een aantal opties.

De keuze van het hart? Dan kijken we in de eerste plaats naar FC Barcelona, waar ze ver willen gaan om hem terug te krijgen.

© photonews

Zowel financieel als sportief willen ze hun gewezen superster zoveel mogelijk paaien. Daarvoor zouden al sponsors gezocht worden.

Makkelijk wordt het echter niet, want met Al Hilal is er een geweldige kaper op de kust gekomen de voorbije week.

400 miljoen euro

En in Saoedi-Arabië kunnen ze qua looneisen heel erg ver gaan om Lionel Messi naar hun land te gaan krijgen.

Er wordt gesproken over een pakket van liefst 400 miljoen euro per seizoen. Daarmee zou hij nog meer dan Cristiano Ronaldo gaan verdienen en ook opnieuw een rivaal worden in de competitie van CR7. Wordt ongetwijfeld vervolgd.