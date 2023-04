Mehdi Bayat prikt stevig terug naar Mechelen, Anderlecht, Cercle Brugge & co

Voorlopig zitten we nog altijd met een klassement onder voorbehoud. We weten immers nog niet wie de punten van de wedstrijd Charleroi - KV Mechelen gaat krijgen of dat de match herspeeld moet worden.

Deze vrijdag verschijnt de zaak voor het BAS. KV Mechelen heeft geen zin om de stopgezette wedstrijd te herspelen en wil de drie punten nadat Charleroi-fans met vuurwerk op het veld smeten.

Cercle Brugge, Anderlecht, OH Leuven en Westerlo stelden zich allemaal benadeelde partij in de zaak, dus het wordt druk bij het BAS.

© photonews

Mehdi Bayat heeft zich in La Tribune duidelijk uitgelaten over de zaak en is helemaal niet te spreken over de andere teams die zich moeien.

"Iedereen wijst nu naar ons, maar er is een groot rapport opgesteld waaruit blijkt dat het reglement niet gerespecteerd is."

Precedent

"In het verleden zijn er nog al wedstrijden geweest waar uiteindelijk geen forfait is gevolgd. We zijn net heel eerlijk."

"Daarom dat we er geen problemen mee hebben de match vanaf 0-0 te herspelen. In 2019 kwam er ook niemand tussen bij de match tussen STVV en Genk."