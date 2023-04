Paniek op Neerpede: 'Club Brugge heeft alle troeven in huis om absoluut goudhaantje van Anderlecht weg te plukken'

RSC Anderlecht dreigt één van de absolute talenten te zien vertrekken op Neerpede. Joris Manzila draagt vandaag nog een paars-witte shirt, maar de kans is groot dat hij naar Club Brugge zal vertrekken.

Joris Manzila is één van dé grote talenten op Neerpede. Het amper tienjarige jeugdproduct gooit hoge ogen op (inter)nationale toernooien en dat zorgt voor interesse. En daar wringt het schoentje.

In België is het pas mogelijk om vanaf de vijftiende verjaardag van een speler een contract te tekenen. Jean Kindermans doet er alles aan om Manzila in Brussel te houden, maar dat lijkt niet te lukken.

© photonews

Lille OSC en KRC Genk trekken aan de mouw van Manzila, maar volgens La Dernière Heure heeft Club Brugge alle troeven in handen om hem naar West-Vlaanderen te halen. En dat ziet niemand bij Anderlecht graag gebeuren.