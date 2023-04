Blunder of...? Officiële website Barcelona doet iets raar met... Messi

Gisteren was er toch wel wat commotie rond de selectie van Barcelona. Daar verscheen immers ineens de naam van... Lionel Messi in.

Was het een foutje van een medewerker of waren ze zijn profiel al aan het voorbereiden. Feit is dat Messi op de officiële website ineens een selectiespeler was geworden.

Over de toekomst van La Pulga wordt druk gespeculeerd. Een verlengd verblijf bij PSG wordt met de dag onwaarschijnlijker aangezien hij er door de eigen fans wordt uitgefloten. Barça wil hem graag terughalen, maar ook een laatste lucratief avontuur behoort tot de mogelijkheden. Of gaat hij in zijn Argentinië spelen?