Opvallend: Cercle Brugge verlengt het contract van speler die al het hele seizoen uit is

Cercle Brugge heeft het contract van Edgaras Utkus verlengd. Hij blijft tot midden 2026. Opmerkelijk, want hij is al bijna het hele seizoen uit met een blessure.

In de zomer van 2021 kwam Edgaras Utkus over van Monaco. De Litouwse verdediger werd snel een vaste waarde bij Cercle Brugge. In zijn 1e seizoen maakte hij ook 3 doelpunten.

Begin dit seizoen scheurde Utkus echter in de 2e competitiewedstrijd zijn kruisbanden. Zo was hij voor de rest van het seizoen uit. Ondanks zijn blessure wil Cercle hem toch langer aan zich houden en verlengden zijn contract tot midden 2026.

"Ik ben erg dankbaar om mijn contract bij Cercle te mogen verlengen”, reageerde Utkus via de teamsite. “Door mijn blessure kon ik me dit seizoen nauwelijks tonen, maar ik kijk erg uit naar volgend seizoen."

Het is de bedoeling dat Utkus volgend jaar terug pas in actie zal treden: "Ik ben blij dat alles goed verloopt en dat ik opnieuw fit geraak. Ook voel ik voel me dag na dag sterker worden en dat doet het beste vermoeden.