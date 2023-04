Romeo Lavia krijgt lof uit onverwachte hoek: "Zwaar onder de indruk van wat hij bij Southampton doet"

Romeo Lavia heeft lof van Pep Guardiola gekregen. Hij sprak over de Belg van Southampton op een persconferentie.

Dit seizoen is Romeo Lavia bij Southampton aan het ontbolsteren. Hij werd van Manchester City overgenomen en kreeg een contract van 5 seizoenen.

Bij Man City volgen ze Lavia nog altijd op de voet. Dat bleek op een persconferentie met trainer Pep Guardiola. "Ik ben onder de indruk van wat Lavia bij Southampton doet. We hebben een ongelooflijk beeld over hem", aldus Guardiola. Lavia kan nog meer indruk maken, want dit weekend ontvangt Southampton Man City.

Ook kwam de trainer nog eens terug op de transfer van Lavia naar Southampton: "We dachten hem te houden, maar we konden hem niet genoeg minuten geven, zoals hij dit seizoen bij Southampton krijgt."

Als Lavia zou verkocht worden, heeft Man City een voordeel tegenover de andere clubs. Ze kunnen hem vanaf 2024 voor 45 miljoen euro terugkopen.