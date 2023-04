Vincent Kompany ziet concurrent een misstap begaan: de promotie komt nu wel heel dichtbij

Vincent Kompany speelt vrijdagavond met Burnley tegen Middlesbrough. Dankzij het puntenverlies van Luton Town kan het zich al verzekeren van promotie naar de Premier League.

Luton Town staat 3e in de Championship en ging op bezoek bij Milwall. Vincent Kompany en Burnley hielden die wedstrijd extra in het oog, want bij puntenverlies van Luton Town werd de kans groter dat Burnley zou promoveren.

Het was een moeilijke namiddag voor Luton Town. Milwall kreeg de meeste kansen, maar er werd uiteindelijk niet gescoord. Luton Town leed zo puntenverlies.

Dat puntenverlies is voor Burnley gunstig. Luton Town staat 3e en op 16 punten van Burnley. Als Burnley later op de avond wint van Middlesbrough, dan heeft het een kloof van 19 punten op Luton Town. Zo kunnen ze met nog 6 wedstrijden van Luton Town niet meer ingehaald worden. De top 2 gaat immers rechtstreeks naar de Premier League.