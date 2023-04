Kevin De Bruyne in opmerkelijk Premier League-elftal gezet

Voor elke positie ging Squawka op zoek naar de meest creatieve speler in de Premier League. Daarbij keken ze naar gecreëerde kansen en assists. Uiteindelijk kwam het statistiekenbureau uit op een 4-3-3.

Op het middenveld staat onder meer Kevin De Bruyne. Hij creëerde dit seizoen al 83 kansen en gaf al 13 assists. Naast hem stonden ook nog James Ward-Prowse en Martin Ödegaard.

De Bruyne is overigens de enige speler van Manchester City in het elftal. Arsenal (Ödegaard en Bukayo Saka) en Newcastle (Kieran Trippier en Fabian Schar) zijn het best vertegenwoordigd.

Doelman: Jordan Pickford

Verdediging: Kieran Trippier, Fabian Schar, Ben Davies en Andy Robertson

Middenveld: Kevin De Bruyne, James Ward-Prowse en Martin Ödegaard

Aanval: Bukayo Saka, Morgan Gibbs-White en Bruno Fernandes

We've built a Premier League XI using the most 'creative' player in every position so far this season...https://t.co/5aQ41cQvbJ