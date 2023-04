Fenerbahce komt met fantastisch nieuws over Michy Batshuayi

Michy Batshuayi lijkt weer fit te geraken. De spits blesseerde zich half maart maar lijkt weer stilaan fit te zijn.

Michy Batshuayi blesseerde zich half maart in de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. Hij werd toen met een brancard van het veld gedragen en kampte sindsdien met een blessure aan de adductoren.

Fenerbache vreesde ervoor dat Batshuayi voor lange tijd onbeschikbaar zou zijn, maar zo'n drie weken later staat hij alweer op trainingsveld. Fenerbahce deelde daarvan beelden op zijn sociale media.

Batshuayi maakte dit seizoen de overstap naar Fenerbahce en is daar aan een goed seizoen bezig. In 25 matchen scoorde hij al 15 keer en gaf hij ook 1 assist.

Januzaj en Basaksehir pakken een punt

Nog in de Turkse competitie heeft Basaksehir, met Januzaj in de basis een gelijkgespeeld tegen Sivasspor: 1-1. Januzaj speelde 70 minuten mee bij Basaksehir, dat vijfde staat in het klassement.