Europa en de VS vergeleken na incidenten met Lukaku en Vanzeir: "Daar moeten we mee ophouden"

Het debat rond racisme is actueler dan ooit. Het is ook heel opvallend hoe anders er gereageerd wordt in Europa vergeleken met de VS. Roc Nation-president Michael Yormark vergelijkt.

Roc Nation is het bedrijf dat Romelu Lukaku commercieel begeleid. Zij reageerde op het incident in Juventus door een hele pagina in La Gazzetta dello Sport te kopen om hun boodschap over te brengen. Maar feit bleef wel dat Lukaku geschorst werd en er weinig kordate actie werd ondernomen.

In de VS kreeg Dante Vanzeir meteen een schorsing en boete van de MLS. "De MLS, de Major League Baseball (MLB), de National Football League (NFL), de National Hockey League (NHL) … Ze hanteren allemaal een ‘zero tolerance’-politiek tegenover racisme", vergelijkt Yormark in HLN.

"In Europa lijkt men altijd wat te wachten. Daar móeten we mee ophouden. Soms heb je niet meer bewijs nodig en zijn de dingen duidelijk."

Yormark vindt wel dat er veel meer actie nodig is in Europa. "We moeten blijven praten over wat er aan de hand is. Een beleid uitstippelen dat racisme tegengaat. Voor mij is het simpel: iedereen die haat binnenbrengt in een stadion moet voor het leven geschorst worden. En niet enkel in het stadion waarin ze hun racisme geuit hebben. Neen, overal ter wereld."