Mourinho met serieuze sneer richting Feyenoord na verlies

AS Roma ging in de kwartfinale van de Europa League met 1-0 de boot in op het veld van Feyenoord. José Mourinho was na de match zijn eigen ongebreidelde zelve en gaf een sneer naar de Rotterdammers.

De nederlaag kan natuurlijk nog rechtgezet worden en dus was Mourinho niet al te kwaad. “Ik slaap hier niet slecht van. We moeten het volgende week in Stadio Olimpico maar recht zetten”, aldus de Portugees toen hij de vraag kreeg.

“Voetballen gaat vooral om doelpunten maken. Maar dat hebben we hier niet gedaan. Vorig jaar scoorden we wel tegen Feyenoord in de finale van Conference League”, ging hij door.

“Toen was het klaar. Het nadeel voor Feyenoord is dat we nu pas halverwege zijn. En ook als ik verlies, dan beloof ik je: ik zal niet tien maanden lang nachtmerries houden en blijven huilen, zoals jullie."