OFFICIEEL: Bij deze traditieclub is Dries Mertens volgend seizoen aan de slag

Dries Mertens voetbalt ook volgend seizoen voor Galatasaray SK. Door zijn prestaties van de voorbije maanden is zijn overeenkomst automatisch voor een seizoen verlengd.

Dries Mertens speelde gisteren wedstrijd nummer 25 in het shirt van Galatasaray SK. Dat aantal partijen was nodig om een clausule in zijn contract te activeren én diezelfde overeenkomst automatisch te verlengen tot medio 2024.

De 109-voudig Rode Duivel begint volgend seizoen aan zijn tweede seizoen in Istanbul. Eerder droeg hij de kleuren van onder meer PSV en SSC Napoli. Met Cim Bom Bom is Mertens op weg naar de Turkse landstitel.