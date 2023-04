Kylian Hazard over broer Eden: "Zou ik in zijn plaats heel graag hebben"

Op het WK in Qatar pakte Eden Hazard nog zijn speelminuten bij de Rode Duivels, maar bij Real Madrid lukte dat zo goed als niet meer.

Het verhaal van Eden Hazard bij Real Madrid is al een heel eind ten einde. Zelfs trainer Carlo Ancelotti kijkt nauwelijks nog om naar onze landgenoot.

Broer Kylian Hazard is er het hard van in wat er gebeurt met zijn broer in Spanje en ziet uiteindelijk maar één oplossing om uit deze impasse te geraken. En dat is geen transfer.

“Een nieuwe coach zou alles kunnen veranderen voor Eden”, geeft Kylian zijn mening aan Het Nieuwsblad. “Als ik in zijn plaats was, zou ik graag hebben dat er een andere trainer komt. Ik heb ook al trainers gehad die me niet graag opstelden.”

Iets wat volgens Kylian bij het voetbal hoort. “Je kan niet altijd door iedereen graag gezien zijn. We praten er eigenlijk niet veel over met Eden. Hij weet dat hij altijd op ons kan rekenen, maar ik hoef hem geen raad te geven.”