Eindelijk een doorbraak! Deze club gaat een nieuw stadion bouwen in België

RAAL La Louvière heeft grootse plannen. Nicolas Frutos heeft als sportief directeur de opdracht gekregen om de groenhemden terug naar het Belgische profvoetbal te loodsen. En binnenkort zal er worden gevoetbald in een gloednieuwe voetbaltempel.

In 2021 kondigde RAAL La Louvière de plannen voor het nieuwe voetbalstadion aan. Het nieuwe Tivoli zal zo’n zestien miljoen euro kosten en moet plaats bieden aan 8.086 toeschouwers.

Twee jaar later worden die plannen concreet. De financiering is rond, de aannemers staan klaar om te beginnen en - héél belangrijk in België - de politiek is mee in het verhaal. De Omgevingsvergunning is ingediend bij de gemeente.

La Libre Belgique verwacht geen problemen. De voorbije twee jaar werden het gemeentebestuur en de andere lokale overheden constant meegenomen in het verhaal. Normaliter wordt de eerste steen in januari 2024 gelegd.