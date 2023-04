Wereldster heeft opmerkelijke verklaring voor pover seizoen: "Angstaanjagende beproeving"

Paul Pogba heeft dit seizoen heel weinig gespeeld bij Juventus door allerhande blessures. In de rechtbank heeft hij daar nu een verklaring voor gegeven.

Pogba speelde in vier wedstrijden mee dit seizoen bij Juventus. Daarin verzamelde de 30-jarige 46 minuten speeltijd. Enkele weken geleden werd hij echter gehoord in een afpersingszaak die er rond hem liep. Volgens L'Equipe heeft die gebeurtenis een grote impact gehad op zijn lichaam en zijn blessures.

Vijf personen, waaronder zijn broer Mathias en enkele jeugdvrienden, werden gearresteerd en aangeklaagd voor ontvoering en poging tot afpersing. De feiten gebeurden in Parijs op 19 maart 2022.

De groep zou pistolen op hem gericht hebben en hij zou verplicht geweest zijn 13 miljoen euro over te schrijven om 'bescherming' te krijgen. "Een angstaanjagende beproeving", noemde Pogba het. Pogba hoopt nu zijn terugkeer in te zetten, te beginnen in de kwartfinales van de Europa League tegen Sporting.