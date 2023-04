Hugo Cuypers heeft de boodschap begrepen voor West Ham, KAA Gent neemt verrassende speler mee naar Londen

KAA Gent staat voor een levensbelangrijke week. Eerst tegen West Ham United, daarna tegen KV Oostende.

"We zijn er klaar voor", aldus Hugo Cuypers op de luchthaven tegen Het Laatste Nieuws. "Het zijn twee wedstrijden die het einde van ons seizoen bepalen."

"En dus gaan we er alles aan doen om ons te kwalificeren. West Ham United moeten we vooral niet overschatten, ook al spelen ze in de Premier League."

© photonews

"We hebben in de heenwedstrijd bewezen dat ze geen drie klassen beter zijn. Het is aan ons om te focussen op wat we brachten in de heenwedstrijd."

"Het zou heel veel betekenen voor ons en voor het Belgisch voetbal om de halve finales te bereiken", besloot Cuypers.

Lemajic

Op het vliegtuig ook nog een verrassing mee, want ook Darko Lemajic is opnieuw fit en reist mee naar Londen.

Met de concurrentie van Cuypers, Orban, Tissoudali en Depoitre zijn de speelkansen misschien wel beperkt, maar in nood kan hij dus ook gedropt worden.