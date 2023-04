Kevin De Bruyne en Erling Haaland zetten nieuwe normen uit, de records zullen sneuvelen bij de vleet

Kevin De Bruyne is alweer aan een topseizoen bezig bij Manchester City. Qua goals valt het nog wat tegen, maar op vlak van assists deed De Bruyne nog nooit beter. Met dank aan Erling Haaland.

Manchester City verzekerde zich woensdag van de halve finale in de Champions League. Haaland zorgde voor de 1-0, alweer op assist voor De Bruyne. Uiteindelijk werd het 1-1, meer dan voldoende voor City na de 3-0 uit de heenmatch.

Het was al de 26ste assist van De Bruyne dit seizoen, alleen al bij City. Tegen bijvoorbeeld Duitsland zorgde hij bij de Rode Duivels ook voor twee assists en een goal. De Bruyne beleeft dus weer een topseizoen.

Nieuw persoonlijk record in aantocht?

Want beter dan die 26 assists deed De Bruyne nog niet in een seizoen sinds hij bij City speelt. Zijn vorige record stond op 23 in het seizoen 2019-2020. De Bruyne doet nu al even goed als in de seizoenen 2017-2018 en 2021-2022, toen hij 33 keer beslissend was en hij toen telkens speler van jaar werd in de Premier League.

Het record van aantal goals en assists van De Bruyne staat op 39 in het seizoen 2019-2020. Om dat te verbreken moet hij dus nog zeven keer beslissend zijn dit seizoen. Met nog halve finales in de FA Cup en de Champions League en ook nog een spannende titelstrijd met Arsenal, lijkt dat record te sneuvelen dit seizoen.

Met dank aan Haaland

De Bruyne scoort dit seizoen wel opvallend minder dan de voorbije jaren. In 2020-2021 scoorde De Bruyne 10 keer, vorig seizoen zat hij maar liefst aan 19 stuks. Dit seizoen zijn er dat nog maar 7.

© photonews

Maar dat komt natuurlijk door de machine die sinds dit seizoen bij City speelt: Erling Haaland. De Noor scoorde nu al 48 keer in 41 matchen voor City. Maar De Bruyne profiteert ook van de aanwezigheid van Haaland.

Want van de 26 assists die hij dit seizoen al gaf, waren er maar liefst 13 voor Haaland. Nog nooit gaf De Bruyne zoveel assists aan één speler in één seizoen. Het klikt dus ontzettend goed tussen de twee.

Premier League record?

Dankzij Haaland steeg De Bruyne al naar plek vijf wat de assistgevers aller tijden betreft in de Premier League. Op dit moment staat hij vijfde met 101, Lampard (102) en Rooney (103) gaat hij dit seizoen nog voorbij.

Nummer twee Cesc Fabregas staat op 111. Enkel Ryan Giggs is met zijn 162 assists nog even buiten schot. Maar als de tandem Haaland-De Bruyne nog enkele jaren krijgt, dan zou dat record wel eens kunnen sneuvelen. Het zou de status van De Bruyne in Engeland alleen nog maar groter maken.