Marc Degryse kon Haaland niet appreciëren: "Daar maakt hij zich niet sympathiek mee"

Manchester City speelde woensdagavond 1-1 gelijk op bezoek bij Bayern München. Erling Haaland scoorde opnieuw voor de Engelsen.

De fans van Bayern München jouwden Erling Haaland, gezien zijn verleden bij Borussia Dortmund, tijdens de match uit. De Noor reageerde met het vingertje op de mond. Een te begrijpen reactie volgens Jan Mulder en Marc Degryse.

Het deed zelfs een beetje denken aan wat de fans van Chelsea deden met Thibaut Courtois. Ook de doelman van Real Madrid werd dinsdagavond uitgefloten. Hij reageerde door het embleem van de Koninklijke te kussen.

Maar met andere zaken van Haaland kon het tweetal minder lachen. “Ik vond het veel vervelender dat Haaland zich vrolijk maakte om de rode kaart van Upamecano. Dat was niet echt chique van hem”, zei Jan Mulder bij VTM.

Ook Marc Degryse begreep de reactie van de Noor niet. “Dat hij dat vierde als een doelpunt, vond ik niet echt netjes. Niet dat het matennaaien is, maar dat was best gemeen. Daar maakt hij zich niet sympathiek mee... maar ja, dat is natuurlijk ook niet zijn bedoeling.”