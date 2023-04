Dat is glashelder: Senne Lynen heeft een zeer specifieke boodschap voor de Union-supporters

Senne Lynen heeft een duidelijke boodschap voor de Union-supporters. Ten slotte hebben ze samen veel intense momenten beleefd tijdens het Europese avontuur.

Die is nu dan wel afgelopen, Union kon zowel in de 'thuismatchen' als op verplaatsing steeds op de onvoorwaardelijke steun van de enthousiaste aanhang rekenen. En dit ongeacht de score. Dat is Senne Lynen niet vergeten. "Mijn boodschap voor de supporters is het volgende: dankuwel! Eerlijk waar, bedankt."

De middenvelder is tijdens deze Europese affiches nog meer onder de indruk geraakt van de Union-fans. Zeker de laatste Europese verplaatsing ligt nog vers in het geheugen. "Wat ze gedaan hebben tijdens dit Europese avontuur, bijvoorbeeld door met 3000 man naar Leverkusen te trekken: zo voel je als speler echt die steun."

Positieve energie

Volgens hem is dit dan ook één van de factoren die deze campagne in de Europa League zo bijzonder hebben gemaakt. "Het geeft je positieve energie. Dat helpt ons enorm", besluit Lynen.