Geen goed nieuws voor Union SG? Ploeg van Karel Geraerts vreest voor sterkhouder

Union SG werd donderdagavond uitgeschakeld in de kwartfinale van de Europa League. Bayer Leverkusen was met 1-4 een maatje te sterk voor de Brusselaars.

Union SG stond al na twee minuten op achterstand tegen Bayer Leverkusen. Tot overmaat van ramp zagen de Brusselaars op het half uur Yorbe Vertessen geblesseerd uitvallen.

Hij leek na een duel slecht neer te komen, waarbij hij zijn enkel verzwikte. Simon Adingra kwam zijn plaats innemen. Net na de vervanging viel de 0-2 en mocht Union SG al de boeken dicht doen.

De focus kan nu volledig op de play-offs in de Jupiler Pro League gelegd worden. Het is uitkijken hoe erg de schade aan de enkel van Vertessen is.

In enkele maanden tijd werkte de huurling van PSV Eindhoven zich op tot een belangrijke pion voor de ploeg van Karel Geraerts. Hij scoorde in 13 wedstrijden 4 doelpunten voor Union SG en deelde ook nog eens 3 assists uit.

Wellicht komt er vandaag al een medische update met hoe groot de gevolgen zijn, maar wellicht zal hij zeker een tweetal weken buiten strijd zijn.