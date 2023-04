Patro Eisden staat alweer voor een belangrijk weekend, Luik kan zichzelf na bijna 30 jaar verlossen

Patro Eisden Maasmechelen en RFC Luik kunnen dit weekend allebei zeker zijn van promotie naar de Challenger Pro League. Veel kan er niet meer mislopen voor de twee clubs.

Alweer money-time in Eerste Nationale. Nadat Patro Eisden al twee keer zijn promotieviering moest uitstellen, kan het deze week wel raak zijn tegen Francs Borains, de derde in de stand.

Doordat er dit seizoen drie stijgers zijn vanuit Eerste Nationale naar de Challenger Pro League is het voor Patro Eisden dan ook een buitenkans om terug te keren naar het profniveau.

En het ziet er goed uit voor Patro, want het heeft een voorsprong van 13 punten op de nummer vier in het klassement, La Louvière. En met nog maar 5 speeldagen te gaan is die promotie nu al bijna zeker. Patro Eisden kreeg donderdag ook al zijn licentie voor de Challenger Pro League.

RFC Luik na 29 jaar weer naar profvoetbal?

Ook voor RFC Luik, dat vorig jaar nipt de titel miste na een spannende play-off, kan het dit weekend al prijs zijn. Het moet enkel winnen van nummer 13 Sint-Eloois-Winkel. Hun voorsprong kan vier speeldagen voor het einde ook 13 punten zijn als La Louvière verliest.

De club uit Luik kan zo voor het eerst in 29 jaar nog eens naar het profvoetbal promoveren. Nog 90 minuten zijn ze ervan verwijdert, zo niet kan het in de weken erna ook nog goedkomen.

Enkel voor de laatste promotieplaats wordt het nog spannend tussen Francs Borains, La Louvière en Olympic Charleroi. Als die een licentie krijgen natuurlijk.