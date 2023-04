Burnley moet titelfeest alweer uitstellen, Kompany duidelijk over geruchten Chelsea en Tottenham

Vincent Kompany en Burnley hebben nogmaals hun titelfeest moeten uitstellen. Kompany reageerde nadien ook op vragen over zijn toekomst.

Is het decompressie na het promotiefeest? Zo lijkt het wel, want sinds Burnley zeker is van promotie naar de Premier League, speelde het de laatste tijd niet meer zo goed. Zo speelde Burnley onder meer gelijk tegen Reading en Rotherham.

En ook tegen QPR kon Burnley de titel nog niet veilig stellen. In eigen huis ging Burnley met 1-2 onderuit. QPR kwam na 58 minuten op voorsprong dankzij Field, Benson zorgde voor de gelijkmaker in minuut 76. Maar Martin scoorde toch nog de 1-2 in minuut 87.

Chelsea en Tottenham

Coach Vincent Kompany werd de voorbije weken aan Tottenham gelinkt en vrijdag raakte bekend dat Kompany ook op een shortlist zou staan bij Chelsea. Maar Kompany zelf is er niet mee bezig.

"Ik ga me niet mengen in die gesprekken", reageerde Kompany bij Lancs Live op de geruchten. "Ik heb momenteel te veel aan mijn hoofd, want ik wil wedstrijden winnen. Dat is het enige wat voor mij telt."