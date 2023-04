'Eden Hazard krijgt ontzettend goed nieuws te horen bij Real Madrid'

Eden Hazard beleeft opnieuw een heel moeilijk seizoen bij Real Madrid. Het is uitkijken waar zijn toekomst ligt.

Real Madrid en Eden Hazard, het is nog nooit een gouden combinatie geweest. Onze landgenoot was meer geblesseerd dan hem lief was, maar ook als dat niet het geval was, speelde hij bitter weinig tot niet bij de Koninklijke.

Ondertussen zijn we al ietsje verder in zijn carrière. Hazard besliste om de Rode Duivels achter zich te laten, om zo vol te kunnen inzetten op zijn carrière binnen zijn dagdagelijkse ploeg. Bij Real Madrid heeft onze landgenoot nog een contract tot midden 2024.

De voorbije weken en maanden waren er allerlei transfergeruchten te horen, maar volgens de Spaanse krant Marca zou Real Madrid nu beslist hebben om hem dat contract toch volledig uit te laten doen.

Daar zal Hazard zich zeker in kunnen vinden. Hij woont graag met zijn gezin in Spanje en verdient er ook heel goed zijn boterham.