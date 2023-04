'Racing Genk wil Italiaanse clubs loef afsteken voor langgewild target'

Racing Genk speurt de transfermarkt af op zoek naar interessante deals en kwam daarbij opnieuw in Schotland uit.

Een jaar geleden kwam Connor Barron van Aberdeen voor het eerst op de radar van KRC Genk te staan, met toen al concurrentie van Celtic Glasgow.

Tot een deal kwam het toen niet, waardoor de Schotse middenvelder uiteindelijk 'gewoon' bij Aberdeen bleef.

© photonews

Dit jaar ligt het anders, want Connor Barron is einde contract in juni en kan dus transfervrij een nieuwe club zoeken.

Ook Aberdeen deed de inmiddels 20-jarige middenvelder de nodige voorstellen, maar kregen steevast nee op het rekest.

Kapers op de kust

Volgens Calciomercato zijn zowel Celtic als KRC Genk nog steeds geïnteresseerd en werd de interesse onlangs hernieuwd.

Toch zijn er ondertussen nieuwe kapers op de kust. Ook Bologna en Sassuolo horen bij de geïnteresseerde clubs.