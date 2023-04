Titel als eerste stap richting terugkeer naar hoogste niveau? "Drie jaar geleden dacht iedereen dood en begraven"

Enkele jaren geleden zaten ze in zak en as, nu is er een eerste stapje gezet in de terugkeer. Al is de weg nog lang.

Sporting Lokeren ging failliet, maar er kwam uiteindelijk een doorstart via een fusie in Lokeren-Temse. En daar zijn nu de eerste vruchten van geplukt. Zaterdagavond werd gewonnen van Olsa Brakel met 1-0 in de Tweede Amateurklasse en zo zijn de Waaslanders nu al zeker van de titel. Hoogdagen Volgend seizoen dus Eerste Nationale, de laatste tussenstap richting profvoetbal. "Drie jaar geleden dacht iedereen nog dat we op sterven na dood waren", is voorzitter Hans Van Duysen lyrisch bij Sporza. "Onze missie was om het voetbalplezier terug te brengen naar Daknam. Daar zijn we toch in geslaagd. Vanavond vieren we nog, daarna richten we onze pijlen al opnieuw op volgend seizoen." 𝐓𝐡𝐚𝐭 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭... 😍

WIJ ZIJN KAMPIOEN! 🤍🖤💛 pic.twitter.com/v3Uv8cMo0E — KSC Lokeren - Temse (@KSCLokeren) April 23, 2023 Want er is ambitie bij de club. De 5000 supporters op Daknam tegen Olsa Brakel bewijzen ook dat het voetbal zeker niet dood is. "De sfeer doet momenteel denken aan de hoogdagen van weleer. Lokeren leeft. Drie jaar geleden dacht iedereen nog dat we dood en begraven waren."