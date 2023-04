Real Madrid heeft slecht nieuws over Eden Hazard

Bij Los Blancos rekenen ze al lang niet meer op Eden Hazard. De Madrilenen zullen dit jaar waarschijnlijk geen kampioen worden van Spanje, maar de Spaanse beker en de Champions League behoren wel nog tot de mogelijkheden.

Real Madrid speelt morgen in La Liga tegen Girona. Door de lichte blessure van Karim Benzema mocht onze landgenoot stiekem hopen op nog eens een basisplaats bij de Koninkelijke.

Voor het competitieduel tegen Girona zit Hazard niet in de selectie wegens een overbelasting, zo meldt Het Laatste Nieuws. De aanvaller kwam midden april voor het laatst in actie tijdens een korte invalbeurt tegen Cadiz.

Dit is opnieuw een serieuze domper voor de inmiddels 32-jarige aanvaller. Het lijkt er steeds meer op dat de Rode Duivel geen slaagkans meer heeft bij de Spaanse grootmacht. Hazard kwam in amper vijf duels in La Liga niet verder dan één assist.