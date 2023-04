Vincent Kompany zorgt ervoor dat droom van jonge Rode Duivel uitkomt

Eerst de promotie en dan de titel. Het was een fantastisch jaar voor het Burnley van Vincent Kompany. Eén van zijn jonge spelers zijn droom is aan het uitkomen.

Ameen Al-Dakhil kon dinsdagavond de titel vieren met Burnley. De ultieme bekroning van een fantastisch seizoen. “Het voelt geweldig! “Het was een moeilijke wedstrijd, maar we hebben gevochten tot het einde en de klus geklaard.”

Het gaat snel voor Al-Dakhil. Tot en met de winterstop speelde hij nog voor STVV en leek het een weinig kleurloos seizoen te worden voor de verdediger. Hij maakte de overstap naar Burnley en kwam zes wedstrijden in actie voor de kampioen in The Championship. Volgend seizoen mag hij in de Premier League aantreden. “Het betekent alles voor mij”, aldus de Belgische belofte-international. “Het was altijd al mijn droom om in de Premier League te spelen en nu gaat het ook echt gebeuren. Het is ook de eerste keer dat ik kampioen word: een geweldig gevoel dat ik nooit zal vergeten.”