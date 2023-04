John van den Brom vertelt of Michal Skoras de opvolger van Noa Lang wordt

Club Brugge kondigde de komst van Michal Skoras woensdag aan. Hij komt over van het Poolse Lech Poznan.

Wie beter dan John van den Brom kan zeggen wie Michal Skoras is? De Nederlander is momenteel trainer bij Lech Poznan, de Poolse club waar de nieuwste aanwinst van Club Brugge momenteel nog aan de slag is.

Voor Van den Brom en Poznan was Skoras onhoudbaar geworden en hij koos voor blauwzwart. “Ik heb er veel met hem over gesproken. Dat is logisch, want ik ken de competitie goed. Het is een geweldige jongen. Hij gaat zeker mooie dingen laten zien, daar ben ik van overtuigd”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Volgens Van den Brom heeft hij een heel goede mentaliteit, zowel op training als in wedstrijden en verzet hij enorm veel werk. “Hij heeft een individuele actie, hij is sterk en snel. Én hij heeft dit seizoen al vijftien doelpunten gemaakt.”

Een gelijkenis met Noa Lang, zoals velen zeggen, ziet Van den Brom niet. “Totaal verschillend. Maar het is wel een mooie vergelijking, want het zijn allebei spelers die vanuit hun actie altijd gevaarlijk zijn. Lang doet dat iets meer vanuit zijn techniek, Skoras gebruikt meer zijn fysieke capaciteiten. Het is echt een sterk ventje.”