Levert het vleugels op in de play-offs? Club Brugge kondigt groot nieuws aan over Noa Lang

Hij is de voorbije maanden al op een wolkje aan het spelen en nu kan dat misschien ook in de play-offs opleveren.

Noa Lang kan al eens uithalen op de sociale media, maar is eigenlijk een lieve jongen. En nu dus ook een vader.

Zijn vriendin Blossom Blue de Weerd is bevallen van een zoontje, Navy Livai Lang. Dat heeft Club Brugge laten weten.

© photonews

Blossom Blue de Weerd had al een dochtertje uit een eerdere relatie, maar heeft nu dus met Noa Lang een zoontje.

Mogelijk geeft het de Nederlandse winger extra vleugels om nog zes keer te knallen in de play-offs, alvorens een transfer te maken.

Navy is a Bruges Boy! 👑 Welcome to the family, Navy Livai Lang ! 💙🖤 Congrats Noa! 😍— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 27, 2023

Blauw-zwart heeft onlangs nogmaals duidelijk gemaakt dat ze Noa Lang zijn transfer deze zomer gaan gunnen, aan de juiste prijs.

Er is al langer dan vandaag interesse vanuit voornamelijk Italië. Maar dus eerst genieten van het vaderschap. En van slapeloze nachten.