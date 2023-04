Supporter Westerlo tijdens duel met Club Brugge in ziekenhuis geslagen: "Bij elke club aantal dommeriken"

Tuur Dierckx is momenteel speler bij KVC Westerlo. Over zijn toekomst is nog niet echt veel duidelijkheid.

"Ik sluit niets uit", is Tuur Dierckx duidelijk in 90 Minutes. Daarbij is ook een verlengd avontuur bij Westerlo zelfs mogelijk. "Er moet nog gesproken worden", klinkt het. Ondertussen deed de speler van De Kemphanen wel een bijzonder verhaal uit de doeken. © Photonews Eentje over supportersgeweld in de vakken van Westerlo tijdens de wedstrijd tegen Club Brugge: "Ik zag er ook een filmpje van." "Er werd gevochten in een Westerlo-vak. Misschien dat er een aantal Bruggesupporters tussen geraakt waren en het zag er niet goed uit." Ziekenhuis "Die jongen werd opgenomen in het ziekenhuis en had zijn oogkas gebroken, dus het was echt wel serieus", aldus nog Dierckx. Om tot de slotsom te komen: "Ik denk dat er bij elke ploeg wel een aantal dommeriken tussenzitten die willen opvallen."