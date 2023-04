Cercle Brugge-coach Muslic waarschuwt zijn spelers voor clash met Standard, maar heeft reden om in goede afloop te geloven

Cercle Brugge wist zich op de laatste speeldag te verzekeren van deelname aan de Europe Play-offs. In de eerste wedstrijd van deze Play-offs nemen de Bruggelingen het op tegen Standard.

Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard was Muslic op zijn hoede voor de club uit Luik. "Standard is een topteam dat het hele seizoen op het hoogste niveau speelt. Dit is een ploeg met offensieve kracht, goed gestructureerd en speelt top in counter press."

Cercle mag dromen van een Europees ticket. De trainer van de Bruggelingen is blij dat ze beginnen met een thuiswedstrijd in deze campagne. "We hebben bewezen in Jan Breydel dat we al het hele seizoen sterk spelen met de steun van onze supporters. We zijn een thuisploeg en kijken uit naar zaterdag."

Miron Muslic kwam ook nog even terug op de uitwedstrijd bij Zulte Waregem en de steun van de supporters. "Onze fans hadden een duidelijke invloed op ons spel de eerste dertig minuten tegen Waregem. Essevee draaide de wedstrijd nog om maar onze supporters bleven heel de wedstrijd achter ons staan. We wonnen deze wedstrijd nog en dat was een herinnering voor het leven."

De Bruggelingen spelen heen- en terugwedstrijden tegen Standard, Westerlo en KAA Gent in de Europe Play-offs. Als de club uit Brugge goed weet te starten in deze campagne is alles voor hen mogelijk.