Rik De Mil zegt of titel nog mogelijk is voor Club Brugge

Club Brugge begint met acht punten achterstand aan de play-offs. Het is uitkijken of de troepen van Rik De Mol nog de titel kunnen pakken.

De vierde plaats, op acht punten van de twee leiders. Het lijkt niet meteen de meest ideale uitgangspositie om nog kampioen te spelen, maar Rik De Mil is duidelijk over de ambities van Club Brugge in de play-offs.

“Ik vind het heel belangrijk dat we allen op dezelfde lijn zitten. De doelstellingen zijn met het bestuur besproken”, klinkt het op de persconferentie. “Op dit moment moeten we nederig zijn. Maar we willen wel de uitdaging aangaan. Net als de voorzitter gelooft iedereen dat alle doelstellingen die we kunnen voorop stellen nog steeds haalbaar zijn.”

Met KRC Genk krijgt het meteen een belangrijk duel, maar eigenlijk speelt blauwzwart gewoon zes finales op rij. Volgens hem is Genk ook favoriet voor deze wedstrijd, gezien de kloof van acht punten tussen beide ploegen.

“En omdat ze het ook in de competitie beter hebben gedaan. Bovendien speelt het thuisvoordeel ook altijd een rol. Neen, we zijn absoluut geen favoriet. Maar we zullen wel klaar zijn om een goeie partij te spelen.”