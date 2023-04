Standard wil voormalig Anderlecht-talent terughalen naar België

Standard is op zoek naar versterking voor volgend seizoen. Ze moeten wel rekening houden met hun financiële realiteit en zoeken dus naar opportuniteiten. Daarbij zijn ze uitgekomen bij een voormalig jeugdproduct van Anderlecht.

Het gaat om Samy Bourard, een aanvallende middenvelder die intussen 27 is. Bourard verliet België in 2018 na een passage bij STVV. Daarna ging het via FC Eindhoven en ADO Den Haag naar het Hongaarse Fehervar. Sinds vorige zomer speelde hij in de Israëlische hoogste klasse bij Hapoel Hadera.

Daar scoorde hij 9 keer en gaf 3 assists in 30 matchen. Zijn profiel zou de Rouches wel aanstaan en hij heeft nog maar een contract voor één jaar. Zijn marktwaarde wordt geschat op 350.000 euro. Ook in Israël volgen de topclubs hem, maar een avontuur in eigen land zou hem uiteraard niet slecht uitkomen.